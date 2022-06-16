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У Харківський області арештували активи російських компаній на 40 млн гривень

Фото: майно російських компаній арештували у Харківський області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Харківській області арештовано активи російських компаній на 40 млн грн. Йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Два з цих підприємств пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їх материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України", - пояснили в СБУ, зазначивши, що інші два - займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні.

За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній. Наразі триває передача їх в управління АРМА, зазначили в СБУ.

Нагадаємо, у Києві викрили фармкомпанію, яка створила мережу аптек на окупованій території Донецької області. Зароблені від їх діяльності кошти, компанія переводила до "бюджету" так званої "ДНР"

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