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СБУ разоблачила украинскую фармкомпанию, которая финансировала боевиков в Донецке

Новина українською →
Украина, Среда 15 июня 2022 17:28
СБУ разоблачила украинскую фармкомпанию, которая финансировала боевиков в Донецке Фото: СБУ (secur.ser.ukraine)
Автор: Евгений Прокопенко

В Киеве разоблачили фармкомпанию, которая создала сеть аптек на оккупированной территории Донецкой области. Заработанные от их деятельности средства, компания переводила в "бюджет" так называемой "ДНР"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Полученные средства террористы использовали для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Установлено, что к противоправной деятельности причастны двое руководителей киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они осуществили "перерегистрацию" торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес.

В столичном офисе дельцов правоохранители обнаружили доказательства финансово-хозяйственной деятельности в так называемой "ДНР".

Сейчас обоим организаторам схемы сообщено о подозрении.

Напомним, отдельные украинские компании мимикрируют, чтобы сохранить бизнес на территории врага.

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