СБУ разоблачила украинскую фармкомпанию, которая финансировала боевиков в Донецке
В Киеве разоблачили фармкомпанию, которая создала сеть аптек на оккупированной территории Донецкой области. Заработанные от их деятельности средства, компания переводила в "бюджет" так называемой "ДНР"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Полученные средства террористы использовали для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии РФ против Украины.
Установлено, что к противоправной деятельности причастны двое руководителей киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они осуществили "перерегистрацию" торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес.
В столичном офисе дельцов правоохранители обнаружили доказательства финансово-хозяйственной деятельности в так называемой "ДНР".
Сейчас обоим организаторам схемы сообщено о подозрении.
Напомним, отдельные украинские компании мимикрируют, чтобы сохранить бизнес на территории врага.
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