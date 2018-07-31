В Харьковской области в 4 раза увеличилось количество вмешательств в газовые счетчики

В первом полугодии "Харьковгаз" зафиксировал около 600 вмешательств в работу газовых счетчиков

В первом полугодии 2018 г. ПАО "Харьковгаз" установило около 600 подтвержденных фактов вмешательства потребителей в работу газовых счетчиков для уменьшения их показаний, что почти в четыре больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Харьковгаз".

В облгазе отметили, что самые распространенные способы вмешательств - срыв пломб прибора учета, фальшивые пломбы, подрыв стекла, повреждения колес учетного механизма.

Наибольшее количество краж газа путем вмешательств в приборы учета зафиксировано у потребителей в Змиевском и Мерефянском подразделениях компании. Ворам топлива, кроме убытков за незаконное использование государственного энергоресурса, которые в среднем составляют более 50 тыс. гривен, придется оплатить стоимость экспертизы счетчика в размере 2,5-3 тыс. гривен.

"Вмешательство потребителя в прибор учета - это не только воровство газа, это создание угрозы для окружающих людей. Ведь в большинстве случаев, именно непрофессиональные манипуляции с газовыми приборами и оборудованием приводят к утечкам топлива", - отметил главный метролог ПАО "Харьковгаз" Дмитрий Музыка.

Если у специалистов метрологических служб во время визуального осмотра счетчика потребителя возникает подозрение на вмешательство, прибор учета герметично пакетируется в присутствии потребителя, на упаковку устанавливаются пломбы, оформляется протокол снятия на экспертизу, счетчик передается в специальную лабораторию.

Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся в течение 10 дней с момента его демонтажа, комиссионно, с участием представителей служб ПАО "Харьковгаз", государственного метрологического предприятия "Укрметртестандарт". По собственному желанию, потребитель также может присутствовать при проведении экспертизы своего прибора учета.

Если вмешательство в работу счетчика для уменьшения его показаний не подтверждается комиссией, экспертиза проводится за счет ПАО "Харьковгаз". То есть потребитель, при отсутствии вмешательств, не оплачивает экспертизу.

ПАО "Харьковгаз" в очередной раз подчеркивает, что любые самостоятельные вмешательства в работу газовых приборов, сетей являются риском утечек газа.

Чтобы обезопасить распределительную систему региона от возможных последствий аварий, компания просит своих клиентов о случаях воровства газа, незаконных врезках в сети сообщать на номер 5104 или на электронный адрес dialog@khgas.com.ua. ПАО "Харьковгаз" гарантирует полную конфиденциальность и анонимность полученной информации.