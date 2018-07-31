У Харківській області в 4 рази збільшилась кількість втручань у газові лічильники

У першому півріччі "Харківгаз" зафіксував близько 600 втручань в роботу газових лічильників

У першому півріччі 2018 р. ПАТ "Харківгаз" встановило близько 600 підтверджених фактів втручання споживачів у роботу газових лічильників для зменшення їх свідчень, що майже в чотири більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в прес-службі ПАТ "Харківгаз".

В облгазі відзначили, що найпоширеніші способи втручань - зрив пломб приладу обліку, фальшиві пломби, підрив скла, пошкодження коліс облікового механізму.

Найбільша кількість крадіжок газу шляхом втручань в прилади обліку зафіксовано у споживачів у Зміївському та Мереф'янському підрозділах компанії. Крадіям палива, крім збитків за незаконне використання державного енергоресурсу, які в середньому складають більше 50 тис. гривень, доведеться оплатити вартість експертизи лічильника у розмірі 2,5-3 тис. гривень.

"Втручання споживача в прилад обліку - це не лише крадіжка газу, це створення загрози для оточуючих людей. Адже в більшості випадків, саме непрофесійні маніпуляції з газовими приладами і обладнанням призводять до витоків палива", - зазначив головний метролог ПАТ "Харківгаз" Дмитро Музика.

Якщо у фахівців метрологічних служб під час візуального огляду лічильника споживача виникає підозра на втручання, прилад обліку герметично пакетується в присутності споживача, на упаковку встановлюються пломби, оформляється протокол зняття на експертизу, лічильник передається в спеціальну лабораторію.

Експертизи газових лічильників споживачів проводяться протягом 10 днів з моменту його демонтажу, комісійно, за участю представників служб ПАТ "Харківгаз", державного метрологічного підприємства "Укрметртестандарт". За власним бажанням, споживач також може бути присутнім при проведенні експертизи свого приладу обліку.

Якщо втручання в роботу лічильника для зменшення його свідчень не підтверджується комісією, експертиза проводиться за рахунок ПАТ "Харківгаз". Тобто споживач, при відсутності втручань, не оплачує експертизу.

ПАТ "Харківгаз" в черговий раз підкреслює, що будь-які самостійні втручання в роботу газових приладів, мереж є ризиком витоків газу.

Щоб убезпечити розподільну систему регіону від можливих наслідків аварій, компанія просить своїх клієнтів про випадки крадіжки газу, незаконних врізках в мережі повідомляти на номер 5104 або на електронну адресу dialog@khgas.com.ua. ПАТ "Харківгаз" гарантує повну конфіденційність і анонімність отриманої інформації.