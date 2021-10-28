В Харьковской области уже 14 часов не могут потушить пожар на АЗС
Фото: в Харьковской области уже 14 часов не могут потушить пожар на АЗС (dsns.gov.ua)
Взрыв произошел на АЗС вблизи села Рай-Оленевка. Уже в течение 14 часов, пожарные ожидают полного выгорания остатков газового конденсата.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сейчас на месте событий работают 5 сотрудников ГСЧС и одна единица техники.
По состоянию на 20:00 из запорной арматуры подземной емкости продолжается выгорание остатков газового конденсата.
Отмечается, что взрыв произошел в результате разгерметизации.
Фото: в Харьковской области уже 14 часов не могут потушить пожар на АЗС (dsns.gov.ua)
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о масштабный пожар, которая произошла на АЗС Харьковской области.