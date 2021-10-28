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У Харківській області вже 14 годин не можуть загасити пожежу на АЗС

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Четвер 28 жовтня 2021 20:51
У Харківській області вже 14 годин не можуть загасити пожежу на АЗС Фото: у Харківській області вже 14 годин не можуть загасити пожежу на АЗС (dsns.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Вибух стався на АЗС поблизу села Рай-Оленівка. Вже протягом 14 годин, вогнеборці очікують повного вигорання залишків газового конденсату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Наразі на місці подій працюють 5 співробітників ДСНС й одна одиниця техніки.

Станом на 20:00 із запірної арматури підземної ємності триває вигорання залишків газового конденсату.

Зазначається, що вибух стався внаслідок розгерметизації.

Фото: у Харківській області вже 14 годин не можуть загасити пожежу на АЗС (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про масштабну пожежу, яка сталася на АЗС Харківської області.

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Харків АЗС
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