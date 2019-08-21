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У Харківській обл. затримали 15 рейдерів за спробу захопити держпідприємство

Новини » Надзвичайні події    21.08.2019 - 05:12
У Харківській обл. затримали 15 рейдерів за спробу захопити держпідприємство
Ілюстративне фото (УНІАН)

У чоловіків виник конфлікт з новим керівництвом

Поліцейські у Харківській області затримали 15 осіб за спробу рейдерського захоплення державного підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Зазначається, що група осіб намагалася зірвати роботу державного дослідницького господарства, розташованого у селищі Червона Хвиля Великобурлуцького району. Невідомі у масках, імовірно зі зброєю, вчинили конфлікт з новим керівництвом підприємства, пошкодили автомобіль "Лексус" та зникли на трьох автівках з місця події.

Поліцейські оперативно організували пошукові заходи, в дію було введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення". Через кілька годин автівки із зловмисниками було виявлено на території сусіднього району.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вік затриманих від 21 до 42 років, інші дані встановлюються.

Фото: затримання рейдерів (npu.gov.ua)

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Усі особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) і Служба безпеки України (СБУ) провели спільну спецоперацію по затриманню злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Запоріжжі правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, яка спеціалізувалася на незаконних операціях з нерухомим майном.

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