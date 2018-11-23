В Харьковской обл. полиция задержала группу угонщиков элитных автомобилей

Фото: похищенная машина (npu.gov.ua)

Разработка подозреваемых длилась пол года

В Харьковской области сотрудники полиции раскрыли преступную группу, которая занималась похищениях элитных иномарок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

В полиции рассказали, что разработка продолжалась на протяжении полугода, за это время правоохранители успели задокументировать противоправные действия злоумышленников. В состав преступной группы входило пять человек в возрасте от 30 до 41 года, двое из которых являются гражданами РФ.

"Злоумышленники в своей преступной деятельности использовали устройства для принудительного отпирания замков дверей транспортных средств, алгоритмические "кодграбберы" разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало возможность полностью контролировать и управлять автомобилями", - сообщили в полиции.

Преступники были осведомлены о методах поисковых работ правоохранителей, поэтому соблюдали тщательную конспирацию для избежания уголовной ответственности.

"Они использовали альтернативные виды телефонной связи, мобильные терминалы с клонированными IMEI, постоянно меняя абонентские номера", - пояснили в полиции.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам.

Фото: похищенные машины (npu.gov.ua)

Напомним, в Киевской области задержали группу угонщиков элитных автомобилей. Участники организованной преступной группы с помощью специальной техники похитили четыре автомобиля - два Honda CR-V и два Lexus LS460.