В Харьківській обл. поліція затримала групу викрадачів елітних автівок

Фото: викрадена автівка (npu.gov.ua)

Розробка підозрюваних тривала пів року

У Харківській області співробітники поліції розкрили злочинну групу, що займалась викраданнях елітних іномарок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції розповіли, що розробка тривала впродовж пів року, за цей час правоохоронці встигли задокументувати протиправні дії зловмисників. До складу злочинної групи входило п’ять осіб віком від 30 до 41 року, двоє з яких є громадянами РФ.

"Зловмисники у своїй злочинній діяльності використовували пристрої для примусового відмикання замків дверей транспортних засобів, алгоритмічні "кодграббери" різного типу сигналізації та виносні блоки діагностування електронної системи, що давало можливість повністю контролювати та керувати автомобілями", - повідомили в поліції.

Злочинці були обізнані про методи пошукових робіт правоохоронців, тому дотримувались ретельної конспірації для уникнення кримінальної відповідальності.

"Вони використовували альтернативні види телефонного зв’язку, мобільні термінали з клонованими ІМЕІ, постійно змінюючи абонентські номери", - пояснили в поліції.

Продовжуються слідчі дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмисникам.

Фото: викрадені автівки (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Київській області затримали групу крадіїв елітних автомобілів. Учасники організованої злочинної групи за допомогою спеціальної техніки викрали чотири автомобілі - два Honda CR-V та два Lexus LS460.