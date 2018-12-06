В харьковском супермаркете полицейский застрелил напавшего на него мужчину

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Инцидент произошел 5 декабря около 21:30 в супермаркете на улице Шевченко

В харьковском супермаркете полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что происшествие случилось 5 декабря около 21:30 в супермаркете на улице Шевченко.

В частности, полицейский взвода охраны объектов, находясь на службе в помещении супермаркета, получил от представителя охраны супермаркета информацию о том, что неизвестный гражданин отказывается платить за товар.

"Сотрудник полиции охраны с целью урегулирования ситуации подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего законодательства и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении гражданин вдруг набросился на полицейского и нанес ему несколько ножевых ранений", - говорится в сообщении полиции.

В свою очередь полицейский в соответствии с законом использовал табельное огнестрельное оружие и ранил гражданина.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Ночью 24-летний мужчина скончался. Состояние здоровья 25-летнего сотрудника полиции стабильное.

Сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается.

Напомним, ранее в Киевской области обстреляли автомобиль мэра Березани Владимира Тимченко, полиция разыскивает злоумышленников.