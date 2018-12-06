В харківському супермаркеті поліцейський застрелив чоловіка, який напав на нього

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інцидент стався 5 грудня близько 21:30 в супермаркеті на вулиці Шевченка

У харківському супермаркеті поліцейський застрелив чоловіка, який напав на нього з ножем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що подія сталася 5 грудня близько 21:30 в супермаркеті на вулиці Шевченка.

Зокрема, поліцейський взводу охорони об'єктів, перебуваючи на службі у приміщенні супермаркету, отримав від представника охорони супермаркету інформацію про те, що невідомий громадянин відмовляється платити за товар.

"Співробітник поліції охорони з метою врегулювання ситуації підійшов до відвідувача, представився і запропонував вирішити конфлікт в рамках чинного законодавства і дочекатися приїзду наряду поліції. У службовому приміщенні громадянин раптом накинувся на поліцейського і завдав йому кілька ножових поранень", - йдеться в повідомленні поліції.

У свою чергу поліцейський згідно із законом використав табельну вогнепальну зброю і поранив громадянина.

Постраждалі були доставлені в лікарню. Вночі 24-річний чоловік помер. Стан здоров'я 25-річного співробітника поліції стабільний.

Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Перевірка триває.

Нагадаємо, раніше в Київській області обстріляли автомобіль мера Березані Володимира Тимченка, поліція розшукує зловмисників.