В Харьковском суде нашли боевой снаряд

В подвальном помещении Харьковского апелляционного суда обнаружили боевой снаряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что предмет нашли сотрудники Службы судебной охраны.

"Около 13:00 в подвальном помещении Харьковского апелляционного суда работниками Службы судебной охраны выявлен боевой снаряд", - говорится в сообщении.

Работа суда была временно прекращена для проведения правоохранительными органами всех необходимых действий. В 15:00 после проверки здания, работу суда возобновили.

"После эвакуации из здания суда и проведенной правоохранительными органами проверки найденного предмета, установлено, что был найден учебный артиллерийский снаряд. Сейчас суд работает в обычном режиме", - сообщила пресс-служба суда.

Напомним, 9 сентября полиция Харькова проверяла информацию о массовом минировании мест значительного скопления людей. Полиция проверяла информацию о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 августа полиция получила сообщение о массовом минировании объектов инфраструктуры Черновцов. Аноним сообщил, что в 11:00-12:00 часов взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города.