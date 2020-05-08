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У Харківській міськраді проводять обшуки

Новини » Надзвичайні події     08.05.2020 - 12:51
У Харківській міськраді проводять обшуки
Фото: обшуки в Харківській міськраді (khar.gp.gov.ua)

Прокуратура і поліція проводять обшуки в міськраді

В будівлю Харківської міськради прийшли з обшуками. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури області.

В департаментах Харківської міської ради, за місцем проживання їхніх керівників, комунальних підприємств та суб’єктів господарювання проводять обшуки у зв’язку з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами під час здійснення робіт з освітлення у Харкові за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн.

Всього у даному кримінальному провадженні одночасно проводиться понад 20 обшуків у різних регіонах країни. На даний час особам про підозру не повідомлялось, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, минулого місяця Служба безпеки України прийшла з обшуками в мерію Запоріжжя.

До цього СБУ викрила розкрадання близько 1,2 млн гривень керівником одного з департаментів Запорізької міської ради. Кошти виділялися на реконструкцію систем опалення та водопостачання багатоповерхівок Запоріжжя.

Ще раніше поліція викрила керівницю одного з управлінь департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва на хабарі 20 тис. гривень.

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