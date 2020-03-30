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СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья

Новости » Происшествия     30.03.2020 - 11:40
СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья
Фото: обыски в мэрии Запорожья (facebook.com/zmr.zp)

Обыски проводят в кабинете первого заместителя мэра

Служба безопасности Украины пришла с обысками в мэрию Запорожья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что обыски проводятся совместно с полицией в кабинетах чиновников Запорожского городского совета. Обыски проходят по делу о злоупотреблении властью.

Как пишут местные СМИ, следственные действия ведутся управлении по вопросам земельных отношений Запорожского горсовета и кабинете первого заместителя мэра Сергея Мешка. В самой мэрии официальных комментариев не дают, но и не отрицают проведение обысков.

Напомним, ранее в Запорожье правоохранители пресекли деятельность подпольных игорных заведений.

До этого СБУ разоблачила хищение около 1,2 млн гривен руководителем одного из департаментов Запорожского городского совета. Средства выделялись на реконструкцию систем отопления и водоснабжения многоэтажек Запорожья. Экспертиза подтвердила, что на более чем 30 объектах работы выполнены не в полном объеме, а оборудование покупалось по завышенным ценам. Участники схемы вывели в "тень" и присвоили около 1,2 млн гривен.

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