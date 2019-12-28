Названа причина обысков в горсовете Николаева

Фото: департамент ЖКХ Николаева (facebook.com/senkevich.aleksandr)

Чиновницу горсовета разоблачили на взятке в 20 тысяч гривен

Полиция разоблачила руководительницу одного из управлений департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаева на взятке 20 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, в своем рабочем кабинете 45-летняя женщина получила часть взятки в сумме 20 тыс. гривен за подписание актов выполненных работ по недостоверным сведениям, по объему выполнения работ, от подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности.

Также злоумышленница привлекла своего водителя, который после получения женщиной части присвоенных денежных средств в своем служебном кабинете, выносил денежные средства из помещения в служебный автомобиль и в дальнейшем, через некоторый промежуток времени, передал руководительнице.

Кроме того, полицейские установили, что должностные лица департамента ЖКХ Николаевского горсовета за январь 2019 года и по настоящее время, злоупотребляя служебным положением, вступив в противоправную заговор, осуществляли заключения договоров на выполнение работ по "подконтрольными" им лично субъектами хозяйственной деятельности, от которых получали "откаты" в размере 10-15% в зависимости от стоимости заключенного договора.

Чиновники также привлекли руководительницу одного из управления департамента, которая подписывала акты выполненных работ ряда "подконтрольных" предприятий без фактической проверки объемов и качества выполнения работ. Как следствие это приводит к завышению фактической стоимости выполненных работ и необоснованному перечислению бюджетных денежных средств субъектам хозяйственной деятельности.

Следователи задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Николаеве в департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета 28 декабря проходят обыски.