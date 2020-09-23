В Харьковском горсовете прошло первое заседание оргкомитета украинской Кремниевой долины

В Харьковском городском совете прошло первое заседание рабочей группы по реализации проекта "Украинская Кремниевая долина" на базе бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ" группы DCH Александра Ярославского.

Об этом сообщает региональное информагентство SQ.

План действий обсуждали представители городской власти, команды Ярославского (генерального инвестора и координатора проекта), IT-компаний, а также ректора ведущих профильных вузов города.

В частности, директор управляющей компании "Экополис ХТЗ" Виталий Баранников рассказал о текущем статусе проекта. По его словам, DCH уже привлекла лучших зарубежных архитекторов и коммерческих консультантов.

"Мы планируем создать полный цикл для реализации высокотехнологичных проектов - образование, разработки, внедрение их в производство. В частности, здесь будут самые лучшие условия для представителей IT-индустрии - возможно, в том числе и из белорусских компаний", - сообщил он.

Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов также подтвердил готовность городской власти участвовать в создании проекта.

"То, что это будет именно в Харькове - отлично. Сегодня здесь мы собрались, чтобы обсудить все связанные с этим вопросы. У проекта действительно сильный инвестор. Город понимает, что со своей стороны тоже необходимо будет вкладывать деньги, мы готовы к этому", - заявил Терехов.

Он также подчеркнул, что важно обеспечить достойный масштаб проекта, и для этого у города есть все предпосылки.

"Мы не можем сделать проект в масштабе "спичечного коробка" на базе "Хартрона". Даже при всем уважении к "Хартрону". Проект "Украинской Кремниевой долины" будет реализован на базе бизнес-парка "Экополис ХТЗ". И это показатель его масштабности", - добавил он.

Кроме того, участники рабочей группы обсудили статус проекта, его этапы и стратегию развития.

Ректор Харьковского национального университета им. Каразина отметил, что феномен американской Кремниевой долины пока еще в мире никто не повторил, однако, у Украины есть такой шанс.

"Во-первых, нужен мозг. У нас есть много вузов, много профессоров, студентов много, но они все порознь существуют. А их необходимо объединить, чтоб была общая работа. Во-вторых, нужен город. Он есть - Харьков. Правда, Харькову не хватает драйва: для людей важен комфорт не с точки зрения, вот мой стул и моя работа, а комфорт с настроением, вопрос логистики, инфраструктуры, всего прочего. Но в Харькове есть Ярославский, все получится", - отметил он.

Второе заседание рабочей группы по реализации проекта планируют провести на базе одного из харьковских вузов, в повестке дня - проект дорожной карты проекта с учетом всех предложение членов "оргкомитета".

Стоит также отметить, что практически одновременно с заседанием в горсовете председатель ХОГА Алексей Кучер посетил завод "Хартрон", по его словам, выполняя поручение президента собрать информацию о насущных проблемах промышленных предприятий региона. Здесь же он сделал заявление о намерении создать "Кремниевую, силиконовую или Харьковскую долину".

Напомним, 7 сентября в Харьковском горсовете выдали распоряжение о начале работы над проектом "развитой информационно-технической и технологической местности "Украинская Кремниевая долина".

Как известно, накануне президент Владимир Зеленский заявил о задачи сделать регион столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной.

Генеральным инвестором и координатором анонсированного проекта выступит владелец и глава группы DCH Александр Ярославский, а бизнес-парк "Экополис ХТЗ" представляет собой стартовую платформу, в том числе и для реализации инициатив по развитию IT-предпринимательства и технологий.

Создание в Харькове аналога Кремниевой долины входит в число приоритетных направлений стратегии развития города до 2030 года.