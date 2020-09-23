У Харківській міськраді відбулося перше засідання оргкомітету української Кремнієвої долини

У Харківській міській раді пройшло перше засідання робочої групи з реалізації проекту "Українська Кремнієва долина" на базі бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ" групи DCH Олександра Ярославського.

Про це повідомляє регіональне інформагентство SQ.

План дій обговорювали представники міської влади, команди Ярославського (генерального інвестора і координатора проекту), IT-компаній, а також ректори провідних профільних вишів міста.

Зокрема, директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ" Віталій Баранников розповів про поточний статус проекту. За його словами, DCH вже залучила кращих зарубіжних архітекторів і комерційних консультантів.

"Ми плануємо створити повний цикл для реалізації високотехнологічних проектів - освіту, розробки, впровадження їх у виробництво. Зокрема, тут будуть найкращі умови для представників IT-індустрії - можливо, в тому числі і з білоруських компаній", - повідомив він.

Перший заступник мера Харкова Ігор Терехов також підтвердив готовність міської влади брати участь у створенні проекту.

"Те, що це буде саме в Харкові - відмінно. Сьогодні ми зібралися, щоб обговорити всі пов'язані з цим питання. У проекту дійсно сильний інвестор. Місто розуміє, що зі свого боку теж потрібно буде вкладати гроші, ми готові до цього", - заявив Терехов.

Він також підкреслив, що важливо забезпечити гідний масштаб проекту, і для цього у міста є всі передумови.

"Ми не можемо зробити проект у масштабі "сірникової коробки" на базі "Хартрону". Навіть при всій повазі до "Хартрону". Проект "Української Кремнієвої долини" буде реалізований на базі бізнес-парку "Екополіс ХТЗ". І це показник його масштабності", - додав він.

Крім того, учасники робочої групи обговорили статус проекту, його етапи та стратегію розвитку.

Ректор Харківського національного університету ім. Каразіна зазначив, що феномен американської Кремнієвої долини поки що у світі ніхто не повторив, однак, в України є такий шанс.

"По-перше, потрібен мозок. У нас є багато вузів, багато професорів, студентів багато, але вони всі існують порізно. А їх необхідно об'єднати, щоб була спільна робота. По-друге, потрібен місто. Воно є - Харків. Правда, Харкову не вистачає драйву: для людей важливий комфорт не з точки зору, ось мій стілець і моя робота, а комфорт з настроєм, питання логістики, інфраструктури, всього іншого. Але в Харкові є Ярославський, все вийде", - зазначив він.

Друге засідання робочої групи з реалізації проекту планують провести на базі одного з харківських вузів, у порядку денному - проект дорожньої карти проекту з урахуванням всіх пропозицію членів "оргкомітету".

Варто також відзначити, що практично одночасно з засіданням у міськраді голова ХОДА Олексій Кучер відвідав завод "Хартрон", за його словами, виконуючи доручення президента зібрати інформацію про насущні проблеми промислових підприємств регіону. Тут же він зробив заяву про намір створити "Кремнієву, силіконову або Харківську долину".

Нагадаємо, 7 вересня у Харківській міськраді видали розпорядження про початок роботи над проектом "розвиненою інформаційно-технічної і технологічної місцевості "Українська Кремнієва долина".

Як відомо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив про завдання зробити регіон столицею оборонної промисловості, машинобудування та IT, своєрідною українською Кремнієвої долиною.

Генеральним інвестором і координатором анонсованого проекту виступить власник і глава групи DCH Олександр Ярославський, а бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" являє собою стартову платформу, в тому числі і для реалізації ініціатив з розвитку IT-підприємництва і технологій.

Створення у Харкові аналога Кремнієвої долини входить в число пріоритетних напрямків стратегії розвитку міста до 2030 року.