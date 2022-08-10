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Харьковский судья получил 7 лет тюрьмы за взяточничество

Новина українською →
Украина, Среда 10 августа 2022 22:33
Харьковский судья получил 7 лет тюрьмы за взяточничество Фото: харьковский судья получил 7 лет тюрьмы за взяточничество (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине судья получил 7 лет тюрьмы за взятку, которую брал в 2015 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запись оглашение приговора.

Судья Дзержинского районного суда города Харькова Сергей Лазюк, был обвиняемым в объединенном деле по факту получения неправомерной выгоды.

Как отметили в прокуратуре, уголовное производство по факту взяточничества открыли еще в марте 2015 года. Одно дело расследовала Генеральная прокуратура, однако состав преступления не нашла и закрыла производство. Другое дело уже расследовало НАБУ и САП, которые и передали его в суд. Уже в ВАКС дела объединили в одну по ходатайству прокурора.

По приговору суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и с лишением права занимать должности судьи и должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 3 года.

Также к указанному лицу применена спецконфискация - суд обязал взыскать 500 долларов США (размер неправомерной выгоды, которую получил судья).

Судья Лазюк известен тем, что назначал административные наказания участников Євромайдану, а также признал законным решение Харьковского горсовета относительно особого статуса русского языка.

Напомним, что ранее ВАКС уже выносил приговоры за аналогичные преступления. Судья из Мукачево получил 7 лет тюрьмы за взятку в сумме 2 тысячи гривен.

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