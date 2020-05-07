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Харьковский губернатор обвинил Кабмин и Минздрав в срыве выплат медикам

Новости » Политика     07.05.2020 - 18:23
Харьковский губернатор обвинил Кабмин и Минздрав в срыве выплат медикам
Фото: Алексей Кучер (из открытых источников)

Глава ОГА также подчеркнул, что число заболевших COVID-19 стремительно возросло

В ситуации с доплатами медработникам, которые борются с эпидемией COVID-19, виноваты органы центральной власти. Об этом заявил глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Возьму на себя ответственность и скажу, что в ситуации, которая сложилась, виноваты органы центральной власти. В течение марта в области был выявлен один больной коронавирусом, который находился дома на самоизоляции. Мы знаем точное число медиков, задействованных в его лечении, и все они получили полагающиеся доплаты, согласно нормативам профильного министерства и Кабмина", - сказал Кучер.

Говоря о ситуации в регионе в апреле, глава ОГА подчеркнул, что число заболевших COVID-19 стремительно возросло, и все доплаты врачам, которые борются с коронавирусом, будет осуществлять Национальная служба здоровья Украины.

"Я заинтересован как никто, чтобы в нашем регионе все врачи получили эти 300% доплаты. Насколько мне известно, зачисление денег состоится в конце этой недели или начале следующей. Это то, что я слышу от НСЗУ. На этот процесс ни один глава ОГА повлиять не может", - резюмировал Кучер.

Напомним, ранее президент поручил главам областных государственных администраций полностью погасить задолженность перед врачами, которые борются с коронавирусом, иначе эти главы ОГА будут лишены зарплаты или даже уволены.

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