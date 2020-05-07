Харківський губернатор звинуватив Кабмін та МОЗ у зриві виплат медикам

Фото: Олексій Кучер (з відкритих джерел)

Голова ОДА також наголосив, що кількість хворих COVID-19 стрімко зросла

У ситуації з доплатами медпрацівникам, які борються з епідемією COVID-19, винні органи центральної влади. Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Кучер під час брифінгу, передає РБК-Україна.

"Візьму на себе відповідальність і скажу, що в ситуації, яка склалася, винні органи центральної влади. Протягом березня в області був виявлений один хворий коронавірусом, який знаходився вдома на самоізоляції. Ми знаємо точну кількість медиків, задіяних в його лікуванні, і всі вони отримали належні доплати, згідно з нормативами профільного міністерства та Кабміну", - сказав Кучер.

Говорячи про ситуацію в регіоні у квітні, голова ОДА підкреслив, що кількість хворих COVID-19 стрімко зросла, і всі доплати лікарям, які борються з коронавірусом, здійснюватиме Національна служба здоров'я України.

"Я зацікавлений як ніхто, щоб у нашому регіоні всі лікарі отримали ці 300% доплати. Наскільки мені відомо, зарахування грошей відбудеться в кінці цього тижня або на початку наступного. Це те, що я чую від НСЗУ. На цей процес жоден голова ОДА вплинути не може", - резюмував Кучер.

Нагадаємо, раніше президент доручив головам обласних державних адміністрацій повністю погасити заборгованість перед лікарями, які борються з коронавірусом, інакше ці голови ОДА будуть позбавлені зарплати або навіть звільнені.