Харьковский горсовет завтра обратится в Раду по поводу новых выборов мэра

Фото: Игорь Терехов (facebook.com/igor.terehov.kh)

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов рассказал о планах подать в Верховную раду обращение по поводу назначения новых выборов мэра после смерти Геннадия Кернеса. Документ завтра отправят в парламент.

Об этом сообщил местный телеканал "АТН".

Как отметил Терехов на сегодняшней внеочередной сессии горсовета, юристы все время работали над документом, чтобы успеть подать его в Раду в 15-дневный срок, как предусмотрено законом.

Если документ передадут в парламент завтра, 31 декабря, то все процессуальные сроки процедуры будут соблюдены.

Отметим, после получения обращения у Рады будет 90 дней, чтобы определиться о дате проведения новых выборов мэра Харькова. Сейчас полномочия городского головы исполняет Терехов.

Напомним, 17 декабря стало известно о смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Он умер в немецкой клинике "Шарите" от последствий заболевания коронавирусом. Похороны главы Харькова состоялись 23 декабря.

РБК-Украина рассказывало, кто может побороться за кресло мэра Харькова на новых выборах.

Больше о политической ситуации в Харькове после смерти Кернеса читайте в материале "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль".