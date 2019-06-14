Харьковский активист сообщил об обысках из-за сноса памятника Жукову

В Харькове полиция провела обыски поздно вечером в четверг, 13 июня, у двух активистов по делу, возбужденному после сноса памятника маршалу Жукову на акции 2 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение харьковского активиста Валентина Быстриченко в Facebook.

Активист сообщил, что обыски практически одновременно проводились у Валентина Дуды и Максима Зинченко. Причем Быстриченко утверждает, что Зинченко не было на акции 2 июня и соответственно в сносе он участия не принимал.

По словам активиста обыск у Зинченко начали без него, а подозрение в совершении преступления правоохранители вручили и зачитали его матери.

Активисты заявляют, что это было сделано в 22:50, что также является нарушением.

В ходе обыска один из принимавших в нем участие правоохранителей заявил, что полиция ищет орудия, с помощью которых сносился монумент.

"Мы ищем орудия по снесению монумента", - прокомментировал отказавшийся представиться полицейский.

Быстриченко также сообщил, что во врем обыска Валентину Дуде стало плохо, и ему вызывали скорую.

Напомним, в Харькове 2 июня во время пикетирования съезда партии "Доверяй делам" на проспекте Григоренко активисты снесли бюст маршала Жукова, в связи с чем полиция в тот же вечер открыла уголовное производство.