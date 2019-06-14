Харківський активіст повідомив про обшуки через знесення пам'ятника Жукову

У Харкові поліція провела обшуки в четвер пізно ввечері, 13 червня, у двох активістів у справі, порушеній після знесення пам'ятника маршалу Жукову на акції 2 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення харківського активіста Валентина Бистриченка у Facebook.

Активіст повідомив, що обшуки практично одночасно проводилися у Валентина Дуди і Максима Зінченка. Причому Бистриченко стверджує, що Зінченка не було на акції, 2 червня, і відповідно у знесенні він участі не брав.

Зі слів активіста обшук у Зінченка почали без нього, а підозру у скоєнні злочину правоохоронці вручили і зачитали його матері.

Активісти заявляють, що це було зроблено о 22:50, що також є порушенням.

Під час обшуку один з правоохоронців, що брали в ньому участь, заявив, що поліція шукає знаряддя, за допомогою яких зносився монумент.

"Ми шукаємо знаряддя зі знесення монумента", - прокоментував поліцейський, який відмовився представитися.

Бистриченко також повідомив, що під час обшуку Валентину Дуді стало погано, і йому викликали швидку.

Нагадаємо, у Харкові 2 червня під час пікетування з'їзду партії "Довіряй справам" на проспекті Григоренка активісти знесли погруддя маршала Жукова, у зв'язку з чим поліція того ж вечора відкрила кримінальне провадження.