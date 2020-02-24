Харьковский аэропорт также поддерживал инициативу МИУ об унификации тарифов за аэрообслуживание

Фото: аэропорт "Харьков" (hrk.aero)

Неравные ставки на аэронавигацию возмущают все аэропорты

Руководство и коллектив Международного аэропорта "Харьков" выступили с поддержкой инициативы Министерства инфраструктуры Украины об установлении единой ставки оплаты за аэронавигационное обслуживание полетов на подходе и в районе аэропортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Харьков".

"Неравные ставки на аэронавигацию возмущают все аэропорты, поскольку это негативно сказывается на их привлекательности для авиаперевозчиков, а значит на хозяйственной деятельности и развитии, в котором он обращает внимание на соответствующие выводы Антимонопольного комитета Украины, требующее реакции органов регулирования авиационной отрасли Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, Мининфраструктуры приказом №415 от 4 июня 2019 года "создало более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для международного аэропорта "Борисполь" в размере 210 евро, а для всех остальных аэропортов страны почти вдвое больше - 411 евро. Новым приказом министерства "Об установлении ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных суден в воздушном пространстве Украины" внедряется единая для всех аэропортов страны ставка - 396 евро.

"Государство не может ставить региональные аэропорты в столь неравные условия. Это противоречит принятым в мире нормам, в частности принципам влиятельных международных авиационных организаций ИКАО и Евроконтроль по формированию ставок платы за аэронавигационное обслуживание", - сказано в заявлении аэропорта "Харьков".

Напомним, отраслевое объединение ассоциация "Аэропорты Украины", а также ряд аэропортов еще с сентября 2019 года добивались унификации ставок сбора и требуют отмены приказа Мининфраструктуры №415, который, по их мнению, нарушает рыночную конкуренцию и тормозит развитие других аэропортов Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее позицию Министерства инфраструктуры Украины о едином тарифе поддержало руководство аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны).