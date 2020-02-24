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Харківський аеропорт також підтримав ініціативу МІУ про уніфікацію тарифів за аерообслуговування

Новини » Транспорт     24.02.2020 - 10:33
Харківський аеропорт також підтримав ініціативу МІУ про уніфікацію тарифів за аерообслуговування
Фото: аеропорт "Харків" (hrk.aero)

Нерівні ставки на аеронавігацію обурюють всі аеропорти

Керівництво та колектив Міжнародного аеропорту "Харків" виступили з підтримкою ініціативи Міністерства інфраструктури України про встановлення єдиної ставки оплати за аеронавігаційне обслуговування польотів на підході та в районі аеропортів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародного аеропорту "Харків".

"Нерівні ставки на аеронавігацію обурюють всі аеропорти, оскільки це негативно позначається на їх привабливості для авіаперевізників, а значить на господарській діяльності і розвитку, в якому він звертає увагу на відповідні висновки Антимонопольного комітету України, що вимагає реакції органів регулювання авіаційної галузі України", - сказано в заяві

Нагадаємо, Мінінфраструктури наказом №415 від 4 червня 2019 року "створило більш привабливі умови співпраці з авіакомпаніями для міжнародного аеропорту "Бориспіль" у розмірі 210 євро, а для всіх інших аеропортів країни майже вдвічі більше - 411 євро. Новим наказом міністерства "Про встановлення ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України" впроваджується єдина для всіх аеропортів країни ставка - 396 євро.

"Держава не може ставити регіональні аеропорти в настільки нерівні умови. Це суперечить прийнятим у світі норм, зокрема принципам впливових міжнародних авіаційних організацій ІКАО та Євроконтролю щодо формування ставок плати за аеронавігаційне обслуговування", - сказано в заяві аеропорту "Харків".

Нагадаємо, галузеве об'єднання асоціація "Аеропорти України", а також ряд аеропортів ще з вересня 2019 року домагалися уніфікації ставок збору та вимагають скасування наказу Мінінфраструктури №415, який, на їх думку, порушує ринкову конкуренцію і гальмує розвиток інших аеропортів України.

Як писало РБК-Украина, раніше позицію Міністерства інфраструктури України щодо єдиного тарифу підтримало керівництво аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського (Жуляни).

Аеропорт "Київ" підтримав ініціативу МІУ про єдину ставку за аерообслуговування Літак SkyUp з Китаю пройшов дезінфекцію
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