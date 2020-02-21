ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аэропорт "Киев" поддержал инициативу МИУ о единой ставке за аэрообслуживание

Новости » Транспорт     21.02.2020 - 12:48
Аэропорт "Киев" поддержал инициативу МИУ о единой ставке за аэрообслуживание
Фото: аэропорт "Жуляны" (iev.aero)

В компании уверены, решение министерства устраняет дискриминации и создает равные правила для всех

Аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) поддерживает позицию Министерства инфраструктуры Украины относительно создания равных условий и установления единой ставки за аэронавигационное обслуживание для всех аэропортов страны, которая позволит устранить дискриминацию и установить равные правила для всех участников рынка. Об этом говорится в заявлении Международного аэропорта "Киев", передает РБК-Украина.

Как поясняется на странице аэропорта в Facebook, Мининфраструктуры приказом №415 от 4 июня 2019 года "создало более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для международного аэропорта "Борисполь" в размере 210 евро, а для всех остальных аэропортов страны почти вдвое больше - 411 евро.

"Дифференцированные ставки платы за аэронавигацию сдерживали развитие региональных аэропортов. Едва ли не больше других от него пострадал Международный аэропорт "Киев", который относится к одному с "Борисполем" аэроузловому району. Неравные ставки на рынке искусственно снижают привлекательность столичного аэропорта для авиаперевозчиков", - говорится в заявлении компании.

Аэропорт отмечает, что новым приказом министерства "Об установлении ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных суден в воздушном пространстве Украины" внедряется единая для всех аэропортов страны ставка - 396 евро, что будет способствовать сбалансированному и полноценному развитию всех участников авиационного рынка.

"Противодействие намерениям министерства урегулировать эту ситуацию и ввести справедливые и равные для всех ставки должно расцениваться как антигосударственное, неконструктивное и вредное для дальнейшего развития отечественного рынка авиаперевозок", - говорится в заявлении.

Как ранее писало РБК-Украина, Украина переходит к европейской модели ежегодного пересмотра и актуализации ставок оплаты за аэронавигационное оборудование с учетом текущего уровня расходов.

Харьковский аэропорт Ярославского вошел в ТОП-3 самых быстрорастущих в Европе В аэропортах Одессы и Киева проводили имитацию ремонта самолетов, - СБУ
Новости Украины МИУаэропортЖуляны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь