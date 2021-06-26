Харьковский аэропорт Ярославского вошел в тройку лидеров по объемам пассажиропотока в Украине

"В мае 2021 Международный аэропорт "Харьков" обслужил 95,9 тысячи пассажиров. Это позволило занять по показателю пассажиропотока третью позицию среди аэропортов Украины и вторую - среди региональных аэропортов страны", - сообщила пресс-служба.

Согласно данным Госавиаслужбы, услугами всех аэропортов Украины в мае воспользовались 1,16 миллиона человек. Первое место среди региональных аэропортов занял Львов, а Харьков поднялся на вторую строчку, хотя в предшествующие месяцы шёл в рейтинге регионов третьим.

После карантина и смягчения ограничений на въезд в ряд стран, объем перелетов постепенно восстанавливается. Согласно майской статистике текущего года из Международного аэропорта "Харьков" осуществлено всего на восемь вылетов меньше, чем за аналогичный период до пандемии - в мае 2019 года.

"Росту пассажиропотока способствовало, в частности, открытие новых рейсов", - отметили в пресс-службе аэропорта, и напомнили об установлении регулярного сообщения первой столицы Украины с Ларнакой на Кипре, грузинским Батуми и албанским курортом Тирана.

Напомним, как сообщалось ранее, аэропорт "Харьков" Ярославского возобновил 84% допандемического пассажиропотока. Ежемесячно воздушные ворота Харькова приближаются к докарантинным показателям в связи с постоянным открытием новых направлений, а также с ослаблением ограничений на посещение ряда стран.

Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинском бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше $ 107 млн. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащей ему взлетно-посадочной полосы.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2018 года установить исторический рекорд - за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников.

По количеству пассажиров Международный аэропорт ”Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году аэропорт "Харьков” первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешному его развитию частным инвестором будет повторен в Днепре - здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта "Днепр".