Харківський аеропорт Ярославського увійшов до трійки лідерів за обсягами пасажиропотоку в Україні

"У травні 2021 Міжнародний аеропорт "Харків" обслужив 95,9 тисячі пасажирів. Це дозволило зайняти за показником пасажиропотоку третю позицію серед аеропортів України і другу - серед регіональних аеропортів країни", - повідомила прес-служба.

Згідно з даними Державіаслужби, послугами всіх аеропортів України в травні скористалися 1,16 мільйона чоловік. Перше місце серед регіональних аеропортів зайняв Львів, а Харків піднявся на другу сходинку, хоча в попередні місяці йшов у рейтингу регіонів третім.

Після карантину і пом'якшення обмежень на в'їзд в ряд країн, обсяг перельотів поступово відновлюється. Згідно з травневою статистикою поточного року з міжнародного аеропорту "Харків" здійснено всього на вісім вильотів менше, ніж за аналогічний період до пандемії - в травні 2019 року.

"Зростанню пасажиропотоку сприяло, зокрема, відкриття нових рейсів", - зазначили в прес-службі аеропорту, і нагадали про встановлення регулярного сполучення першої столиці України з Ларнакою на Кіпрі, грузинським Батумі і албанським курортом Тирана.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, аеропорт "Харків" Ярославського відновив 84% допандемічного пасажиропотоку. Щомісяця повітряні ворота Харкова наближаються до докарантинних показників у зв'язку з постійним відкриттям нових напрямків, а також з ослабленням обмежень на відвідування ряду країн.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів Харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу і реконструкцію старого, склали понад $ 107 млн. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належної йому злітно-посадкової смуги.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту вже за підсумками 2018 року встановити історичний рекорд - за рік його послугами скористалися 1,3 мільйона мандрівників.

За кількістю пасажирів Міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів і якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Харківський досвід державно-приватного партнерства з будівництва нового аеропорту та успішного його розвитку приватним інвестором буде повторений у Дніпрі - тут група DCH Олександра Ярославського розпочала роботи в рамках інвестиційного проекту зі створення нового аеровокзального комплексу для сучасного міжнародного аеропорту "Дніпро”.