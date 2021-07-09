Харьковский аэропорт Ярославского превысил докарантинные показатели

Международный аэропорт "Харьков" украинского бизнесмена Александра Ярославского по итогам июня впервые с начала пандемии превысил собственные показатели.
Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта New Systems AM, входящая в группу DCH Ярославского.
В июне 2021 общий пассажиропоток аэропорта составил 126,9 тысячи человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период докарантинного 2019 года, когда этот показатель составлял 121,4 тысячи. Рост мы фиксируем впервые с начала пандемии", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Для корректности данных все показатели текущего года сверяются с 2019 годом, который был благополучным для сферы авиационных пассажирских перевозок.
Вместе с увеличением пассажиропотока аэропорт "Харьков" на 15% увеличил количество обслуженных вылетов.
"Всего за июнь их было совершено 587, два года назад было 510. В частности, было совершено 368 международных вылетов - это на 7% больше, чем за аналогичный период 2019", - добавили в пресс-службе аэропорта.
Рост пассажиропотока произошел, в частности, благодаря открытию новых направлений из Харькова. SkyUp Airlines запустила регулярные рейсы из первой столицы Украины в Ираклион (Греция), Тиват (Черногория), а также возобновила рейсы в болгарский Бургас. Pegasus Airlines наладила регулярное сообщение из аэропорта Ярославского в турецкий Бодрум - ранее по этому направлению из Харькова осуществлялись только чартерные рейсы.
Билеты уже доступны на сайтах перевозчиков, у туроператоров, на сайте или в кассах аэропорта. Но при планировании поездок все еще нужно уточнять актуальные правила посещения выбранной страны, а также правила въезда в Украину.
Напомним, Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).
Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше $ 107 млн. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащей ему взлетно-посадочной полосы.
Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2018 года установить исторический рекорд - за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников. По количеству пассажиров Международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины.
В 2019 году аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.
Харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр, где группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта "Днепр".