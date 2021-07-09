Харківський аеропорт Ярославського перевищив докарантинні показники

У червні 2021 загальний пасажиропотік аеропорту склав 126,9 тисячі осіб. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період докарантинного 2019 року, коли цей показник становив 121,4 тисячі. Зростання ми фіксуємо вперше з початку пандемії", - йдеться в повідомленні прес-служби аеропорту.

Для коректності даних всі показники поточного року звіряються з 2019 роком, який був благополучним для сфери авіаційних пасажирських перевезень.

Разом зі збільшенням пасажиропотоку аеропорт "Харків" на 15% збільшив кількість обслужених вильотів.

"Всього за червень їх було скоєно 587, два роки тому було 510. Зокрема, було здійснено 368 міжнародних вильотів - це на 7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року", - додали в прес-службі аеропорту.

Зростання пасажиропотоку відбулося, зокрема, завдяки відкриттю нових напрямків з Харкова. SkyUp Airlines запустила регулярні рейси з першої столиці України в Іракліон (Греція), Тіват (Чорногорія), а також відновила рейси в Болгарський Бургас. Pegasus Airlines налагодила регулярне сполучення з аеропорту Ярославського в турецький Бодрум - раніше за цим напрямком з Харкова здійснювалися тільки чартерні рейси.

Квитки вже доступні на сайтах перевізників, у туроператорів, на сайті або в касах аеропорту. Але при плануванні поїздок все ще потрібно уточнювати актуальні правила відвідування обраної країни, а також правила в'їзду в Україну.