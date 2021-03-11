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Харьковские соглашения: СБУ проверит всех депутатов шестого созыва Рады

Автор: Юлия Струк

Служба безопасности проверит всех депутатов шестого созыва Верховной рады, которые голосовали и не голосовали за Харьковские соглашения в 2010 году. Соответствующее поручение СБУ получила от Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом в ходе брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы приняли решение, поручение СБУ получила. Все депутаты, которые голосовали "за" и не голосовали, СБУ будет выяснять по каким причинам, почему и как это происходило. Я видел господина Литвина, который сидел под зонтиками. Те люди, которые продолжают работать, в этом списке, там есть действующие нардепы, олигархи", - заявил он.

Отметим, так называемые Харьковские соглашения - это договоренность между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Соглашения были ратифицированы парламентами обеих стран 27 апреля 2010 года.

Подчеркнем, принятие закона сопровождалось протестами депутатов оппозиционных партий. В сессионном зале завязалась массовая драка между сторонниками и противниками ратификации.

Литвина закидали куриными яйцами, после чего парламентская охрана прикрыла его зонтиками, не поднимая их до окончания заседания.

Позже сессионный зал заволокло дымом: вероятно, кто-то из присутствующих бросил дымовую шашку.

Так, в конце января Государственное бюро расследований сообщило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в связи с подписанием так называемых Харьковских соглашений в 2010 году.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что Украина не смогла предотвратить аннексию Крыма из-за харьковских соглашений.

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