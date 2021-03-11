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Харківські угоди: СБУ перевірить всіх депутатів шостого скликання Ради

Автор: Юлія Струк

Служба безпеки перевірить усіх депутатів шостого скликання Верховної ради, які голосували або ж ні за Харківські угоди у 2010 році. Відповідне доручення СБУ отримала від Ради національної безпеки та оборони.

Про це у ході брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми прийняли рішення, доручення СБУ отримала. Всі депутати, які голосували "за" і не голосували, СБУ буде з'ясовувати з яких причин, чому і як це відбувалося. Я бачив пана Литвина, який сидів під парасольками. Ті люди, які продовжують працювати, є в цьому списку, там є чинні нардепи, олігархи", - заявив він.

Відзначимо, так звані Харківські угоди - це домовленість між Російською Федерацією та Україною з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Угоди були ратифіковані парламентами обох країн 27 квітня 2010 року.

Підкреслимо, прийняття закону супроводжувалося протестами депутатів опозиційних партій. У сесійній залі зав'язалася масова бійка між прихильниками й противниками ратифікації.

Литвина закидали курячими яйцями, після чого парламентська охорона прикрила його парасольками, не піднімаючи їх до закінчення засідання.

Пізніше сесійну залу заволокло димом: ймовірно, хтось із присутніх кинув димову шашку.

Так, у кінці січня Державне бюро розслідувань повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру у зв'язку з підписанням так званих Харківських угод у 2010 році.

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого 2016 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що Україна не змогла запобігти анексії Криму через харківські угоди.

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