Харьковские чиновники присвоили миллионы на ремонте дорог

Служба безопасности Украины разоблачила систематические факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных на ремонт дорог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что чиновники присваивали деньги, выделенные из городского бюджета. По данным следствия, в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавало остатки асфальтовой крошки (гранулят).

"Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали", - говорится в сообщении.

По заключению экспертизы из-за действий чиновников городскому бюджету Харькова нанесен ущерб почти на 5,3 млн гривен. СБУ провела обыски по местам работы и проживания фигурантов.

На сегодня подозрения объявлены двум фигурантам, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме.

Фото: обыски в мэрии Харькова (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее в Харьковской области Служба безопасности Украины заблокировала схему хищения государственных лесных ресурсов почти на 100 млн гривен.