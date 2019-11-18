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Харківські чиновники привласнили мільйони на ремонт доріг

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 12:09
Харківські чиновники привласнили мільйони на ремонт доріг
Фото: обшуки в мерії Харкова (ssu.gov.ua)

Бюджету Харкова завдали збитків на понад 5 млн гривень

Служба безпеки України викрила систематичні факти привласнення керівництвом одного з департаментів Харківської міськради мільйонів гривень, виділених на ремонт доріг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що чиновники привласнювали гроші, виділені з міського бюджету. За даними слідства, протягом 2016-2018 років керівництво департаменту незаконно продавало залишки асфальтової крихти (гранулят).

"Чиновники реалізовували тонни матеріалів підконтрольній фірмі за цінами в п'ять разів нижче ринкових. Комерсанти перепродували продукцію вже за реальною вартістю. Отримані кошти організатори угоди привласнювали", - йдеться в повідомленні.

За висновком експертизи через дії чиновників міському бюджету Харкова завдано збитків майже на 5,3 млн гривень. СБУ провела обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів.

На сьогодні підозри оголошено двом фігурантам, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до схеми.

Харківські чиновники привласнили мільйони на ремонт доріг

Фото: обшуки в мерії Харкова (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Харківській області Служба безпеки України заблокувала схему розкрадання державних лісових ресурсів майже на 100 млн гривень.

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