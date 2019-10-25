Полиция открыла дело о перестрелке в Харькове на улице Клочковской, в результате которой погиб один человек и еще один госпитализирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По информации правоохранителей, полиция установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

"Установлено, что два жителя Харькова вышли из супермаркета и направились к своему автомобилю. Там их поджидал злоумышленник, который открыл огонь. Мужчины тоже были вооружены, поэтому произошла перестрелка", - говорится в сообщении.

Сведения об указанном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: место инцидента (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в Харькове в Шевченковском районе возле супермаркета произошла перестрелка, в результате чего погиб человек. Двое неизвестных стреляли из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, второму медики оказывают необходимую помощь. В результате раненый в грудь мужчина скончался.

Как сообщало РБК-Украина, в результате перестрелки в Харькове на Клочковской погиб свидетель по делу убийства депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох.