Харьковская область вводит "сухой закон" до конца военного положения. Но есть исключение

С сегодняшнего дня, 17 мая в Харьковской области запрещена продажа алкоголя до конца действия военного положения. Однако ограничение не касается слабоалкогольных напитков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Как пояснил глава области, запрет не будет касаться продажи слабоалкогольных напитков с 9:00 до 15:00.
При этом в заведениях питания продажа слабоалкогольных напитков будет разрешена до 21:00.
Также полностью продажа алкоголя запрещена:
Напомним, вчера в Киеве продлили время продажи алкогольных напитков в барах и ресторанах с 11:00 до 22:00.
Также в Одессе и области разрешили продажу всех видов алкогольных напитков, однако в период с 09:00 до 18:00.
Ранее мы писали, кто имеет право вводить во время военного положения запрет продажи алкоголя.
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