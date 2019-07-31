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Харьковская область - лидер по строительству амбулаторий, - Светличная

Новости » Медицина    31.07.2019 - 18:52
Харьковская область - лидер по строительству амбулаторий, - Светличная
Фото: Юлия Светличная (из открытых источников)

До 2020 года в области должно быть возведено 30 новых медучреждений

Харьковская область является лидером по строительству амбулаторий - к концу года в области должно быть возведено 30 новых медицинских учреждений в районах области. Об этом заявила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная, передает РБК-Украина.

Сейчас в регионе уже завершено строительство четырех амбулаторий — по одной в Харьковском, Краснокутском, Балаклейском районах и Зачепиловской ОТО. Светличная считает, что в Харьковской области должны быть созданы равные условия для предоставления медицинских услуг жителям города и села.

Первая амбулатория открылась в марте в селе Малая Рогань Харьковского района. Новое белоснежное здание с синей крышей видно издалека — местная амбулатория общей практики семейной медицины, которая обслуживает 2800 человек, получила новое здание на 400 квадратных метра в самом центре села. До этого и врачам, и пациентам приходилось ютиться в маленьком помещении в жилом доме.

А у штатных семейных врачей — новые двухкомнатные квартиры с косметическим ремонтом на 69 и 67 квадратных метров, причем оплачивать медикам нужно будет только коммунальные услуги. В каждой квартире – две комнаты, кухня, санузел, небольшая кладовка и коридор.

На региональном уровне строительство амбулаторий курирует Светличная.

"Амбулатория должна сразу, с первого дня открытия, предоставлять качественные услуги в полном объеме. Чтобы человек мог прийти и в нормальных условиях получить необходимую медицинскую помощь", – отметила Светличная.

По данным Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, Харьковская область входит в число лидеров по внедрению медицинской реформы в сельской местности, которая проходит под личным контролем Светличной.

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Новости Украины Юлия СветличнаяХарьковмедицина
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