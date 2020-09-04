Харьковская и Луганская ОГА разработают дополнительные меры, чтобы ликвидировать пожар

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила Луганской и Харьковской ОГА разработать дополнительные меры для противодействия пожарам, которые возникли в природных экосистемах этих областей. В однодневный срок они должны подготовить и подать материалы-обоснования и расчеты для осуществления мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.

В частности, Луганской и Харьковской облгосадминистрациям поручено организовать всестороннее обеспечение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; в случае необходимости обеспечить выделение средств из резервного фонда областного бюджета для оказания помощи и компенсации за утраченное жилье.

Кроме того, облгосадминистрации должны обеспечить круглосуточную работу штаба и координацию мер по ликвидации последствий ЧС, обеспечить пострадавших продовольствием и медицинскими средствами, а также выделение материальной помощи, компенсации за утраченное жилье и имущество.

В то же время комиссия ТЭБ и ЧС поручила в кратчайшие сроки провести обследование зданий, поврежденных огнем, и оформить необходимые документы для возмещения причиненных убытков; отработать вопрос по оказанию помощи гражданам в восстановлении утраченного жилья.

Напомним, в Харьковской области 2 сентября вблизи села Горобьевка Двуречанского района возник пожар. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара. А в Луганской области накануне зафиксировали 24 возгорания сухой травы на площади около 1200 гектаров.

Добавим, ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что убытки от пожаров в Харьковской и Луганской областях как можно скорее должны оценить областные администрации.

Кроме того, пострадавшие от лесных пожаров получат компенсации в течение месяца; те, кто потерял жилье, могут рассчитывать максимум на 300 тысяч гривен.