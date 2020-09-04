Харківська і Луганська ОДА розроблять заходи, щоб ліквідувати пожежі

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила Луганській та Харківській ОДА розробити додаткові заходи для протидії пожежам. В одноденний термін вони повинні підготувати й подати матеріали та розрахунки для здійснення заходів із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє прес-служба Урядового порталу.

Зокрема, Луганській та Харківській облдержадміністраціям доручено організувати роботи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; у разі необхідності вони виділять кошти з резервного фонду обласного бюджету для надання допомоги та компенсації за втрачене житло.

Крім того, облдержадміністрації мають забезпечити цілодобову роботу штабу та координацію заходів з ліквідації наслідків НС, забезпечити потерпілих харчами і медичними засобами, а також виділення матеріальної допомоги, компенсації за втрачене житло та майно.

Водночас комісія ТЕБ і НС доручила у найкоротший термін провести обстеження будівель, пошкоджених вогнем, та оформити необхідні документи для відшкодування завданих збитків; відпрацювати питання щодо надання допомоги громадянам у відновленні втраченого житла.

Нагадаємо, у Харківській області 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі. А у Луганській області напередодні зафіксували 24 займання сухої трави на площі близько 1200 гектарів.

Додамо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що збитки від пожеж у Харківській і Луганській областях якомога швидше повинні оцінити обласні адміністрації.

Крім того, постраждалі від лісових пожеж отримають компенсації протягом місяця; ті, хто втратив житло, можуть розраховувати максимум на 300 тисяч гривень.