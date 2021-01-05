Харьковская компания подтвердила подачу заявки на регистрацию вакцины из РФ

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Харьковская компания "Биолек" подтвердила, что подала заявку в Министерство здравоохранения на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее данную информацию обнародовал народный депутата Виктор Медведчук.

Об этом сообщает пресс-служба "Биолек".

Заявление на регистрацию российской вакцины компания подала 31 декабря.

"В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что… нами действительно было отправлено ​​заявление о государственной регистрации лекарственного средства - вакцины Гам-КОВИД-Вак, комбинированной векторной вакцины для профилактики короновирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФДБУ НГЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи, МЗ РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины исключили возможность регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Вопрос о ее регистрации могут рассмотреть лишь после завершения третьей фазы исследования.

Также сомневаются в возможности регистрации российской вакцины и в Верховной раде. Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщал, что ему пока ничего неизвестно о такой заявке.