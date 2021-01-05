ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Харківська компанія підтвердила подачу заявки на реєстрацію вакцини з РФ

Україна, Вівторок 05 січня 2021 21:47
Харківська компанія підтвердила подачу заявки на реєстрацію вакцини з РФ
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Харківська компанія "Біолік" підтвердила, що подала заявку в Міністерство охорони здоров'я на реєстрації російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Раніше дану інформацію оприлюднив народний депутат Віктор Медведчук.

Про це повідомляє прес-служба "Біолік".

Заяву на реєстрацію російської вакцини компанія подала 31 грудня.

"У зв'язку з численними запитами адміністрація АТ "Біолік" повідомляє, що нами дійсно було надіслано заяву про державну реєстрацію лікарського засобу - вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінованої векторної вакцини для профілактики коронавірусної інфекції, викликаної вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ НГЦЕМ їм. М. Ф. Гамалії, МОЗ РФ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України виключили можливість реєстрації російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Питання про її реєстрацію можуть розглянути лише після завершення третьої фази дослідження.

Також сумніваються в можливості реєстрації російської вакцини і у Верховній раді. Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що йому поки нічого невідомо про такий заявці.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство вакцина от коронавирусаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся