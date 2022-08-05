ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Харьковская IT-команда NIX Solutions создала онлайн-ассистент для абитуриентов

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 13:38

Виртуальный калькулятор IT's way помогает рассчитать вступительный конкурсный балл и определить, в какой харьковский университет легче всего поступить на бюджет по IT-специальности.

Харьковская IT-команда NIX Solutions создала онлайн-ассистент для абитуриентов

Разработка от NIX Solutions* — это сайт, где абитуриент указывает результаты национального мультипредметного тестирования** и выбирает интересующие себя технические специальности. На основе этой информации система прогнозирует, куда можно поступить на бюджет по 1-у или 2-у приоритету, а куда — на контракт. Сервис был создан для выпускников школ, колледжей и техникумов.

Также онлайн-ассистент знакомит с актуальными IT-специальностями в местных университетах и предоставляет контакты представителей соответствующих кафедр.

Авторы идеи отмечают, что сервис будет постоянно расширяться. Абитуриенты могут выбрать на сайте учебное заведение из 5 лучших университетов Харькова, которые готовят IT-специалистов:

  • Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
  • Харьковский национальный экономический университет им. Семена Кузнеца;
  • Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  • Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт».

Все названные заведения — многолетние партнеры NIX Solutions. Многие студенты и выпускники этих вузов привлекаются к команде, участвуют в IT-проектах мирового уровня и становятся успешными специалистами.

В NIX Solutions уверены: разработка взаимно полезна. Абитуриенты определяют собственные шансы попасть в желаемый университет на бюджет, а заведения представляют ключевую информацию о своих учебных программах и заявляют о себе на современной диджитал-платформе.

Сейчас потребности отрасли превышают количество местных IT-выпускников. Потому спрос на них со стороны работодателей очень высок. В то же время растет желание абитуриентов и их родителей овладевать именно техническими направлениями. К тому же применять знания на практике, а значит, и приобретать ценный опыт можно непосредственно в процессе обучения.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз