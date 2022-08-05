Харківська IT-команда NIX Solutions створила онлайн-асистента для абітурієнтів

Віртуальний калькулятор IT's way допомагає розрахувати вступний конкурсний бал і визначити, до якого харківського університету найлегше вступити на бюджет за IT-спеціальністю.

Розробка NIX Solutions* є сайтом, де абітурієнт зазначає результати національного мультипредметного тестування** та обирає цікаві для себе технічні спеціальності. На ґрунті цієї інформації система прогнозує, куди можна вступити на бюджет за 1-м чи 2-м пріоритетом, а куди — на контракт. Сервіс було створено для випускників шкіл, коледжів і технікумів.

Також онлайн-асистент знайомить з актуальними IT-спеціальностями в місцевих університетах і надає контакти представників відповідних кафедр.

Автори ідеї зазначають, що сервіс постійно розширюватиметься. Наразі абітурієнти можуть обрати на сайті навчальний заклад із-поміж 5 найкращих університетів Харкова, які готують IT-фахівців:

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна;

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця;

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Усі названі заклади — багаторічні партнери NIX Solutions. Чимало студентів та випускників цих вишів долучаються до команди, беруть участь в IT-проєктах світового рівня і стають успішними фахівцями.

У NIX Solutions упевнені: розробка взаємно корисна. Абітурієнти визначають власні шанси потрапити до бажаного університету на бюджет, а заклади презентують ключову інформацію про свої навчальні програми і заявляють про себе на сучасній діджитал-платформі.

Наразі потреби галузі перевищують кількість місцевих IT-випускників. Тому попит на них із боку роботодавців дуже високий. Водночас зростає бажання абітурієнтів і їхніх батьків опановувати саме технічні напрями. До того ж застосувати набуті знання на практиці, а отже, здобувати цінний досвід можна безпосередньо в процесі навчання.