ua ru
Пт, 05 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Харківська IT-команда NIX Solutions створила онлайн-асистента для абітурієнтів

Новость на русском →
П'ятниця 05 серпня 2022 13:38

Віртуальний калькулятор IT's way допомагає розрахувати вступний конкурсний бал і визначити, до якого харківського університету найлегше вступити на бюджет за IT-спеціальністю.

Харківська IT-команда NIX Solutions створила онлайн-асистента для абітурієнтів

Розробка NIX Solutions* є сайтом, де абітурієнт зазначає результати національного мультипредметного тестування** та обирає цікаві для себе технічні спеціальності. На ґрунті цієї інформації система прогнозує, куди можна вступити на бюджет за 1-м чи 2-м пріоритетом, а куди — на контракт. Сервіс було створено для випускників шкіл, коледжів і технікумів.

Також онлайн-асистент знайомить з актуальними IT-спеціальностями в місцевих університетах і надає контакти представників відповідних кафедр.

Автори ідеї зазначають, що сервіс постійно розширюватиметься. Наразі абітурієнти можуть обрати на сайті навчальний заклад із-поміж 5 найкращих університетів Харкова, які готують IT-фахівців:

  • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна;
  • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця;
  • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Усі названі заклади — багаторічні партнери NIX Solutions. Чимало студентів та випускників цих вишів долучаються до команди, беруть участь в IT-проєктах світового рівня і стають успішними фахівцями.

У NIX Solutions упевнені: розробка взаємно корисна. Абітурієнти визначають власні шанси потрапити до бажаного університету на бюджет, а заклади презентують ключову інформацію про свої навчальні програми і заявляють про себе на сучасній діджитал-платформі.

Наразі потреби галузі перевищують кількість місцевих IT-випускників. Тому попит на них із боку роботодавців дуже високий. Водночас зростає бажання абітурієнтів і їхніх батьків опановувати саме технічні напрями. До того ж застосувати набуті знання на практиці, а отже, здобувати цінний досвід можна безпосередньо в процесі навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз