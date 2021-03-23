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Под Харьковом задержали боевика "ЛНР": запугивал население и воевал против Украины

Автор: РБК-Украина

Контрразведка Службы безопасности Украины в Харьковской области задержала боевика. Он по собственному желанию перешел на сторону террористической организации "ЛНР" и воевал против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники выяснили, что сотрудничать с российско-террористическими войсками житель Харьковской области начал по собственной инициативе. Он в составе незаконного вооруженного формирования "народного ополчения Донбасса" запугивал мирное население и воевал против украинских военных.

Во время нападения на позиции украинских военных боевик был ранен и прошел лечение в России, после чего хотел там остаться и получить российское гражданство. Однако вместо гражданства он получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками.

После отбытия наказания в России боевик вернулся домой в пригород Харькова, где его и задержали. В доме нашли боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

Уголовные производства открыты за незаконное обращение с оружием и участие в деятельности террористических организаций.

Напомним, в Луганской области задержали боевика "ЛНР". Он присоединился к сепаратистским группировкам и воевал против Украины.

Ранее сообщалось, что в Одесской области задержали командира разведгруппы боевиков, который шпионил за украинскими военными.

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Новости Украины Служба безопасности Украиныбоевики
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