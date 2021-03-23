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Під Харковом затримали бойовика "ЛНР": залякував населення і воював проти України

Автор: РБК-Україна

Контррозвідка Служби безпеки України в Харківській області затримала бойовика. Він за власним бажанням перейшов на бік терористичної організації "ЛНР" і воював проти України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники з'ясували, що співпрацювати з російсько-терористичними військами житель Харківської області почав з власної ініціативи. Він у складі незаконного збройного формування "народного ополчення Донбасу" залякував мирне населення і воював проти українських військових.

Під час нападу на позиції українських військових бойовик був поранений і пройшов лікування в Росії, після чого хотів там залишитися й отримати російське громадянство. Однак замість громадянства він отримав тюремний термін за незаконні операції з наркотиками.

Після відбуття покарання в Росії бойовик повернувся додому в передмістя Харкова, де його й затримали. У будинку знайшли бойові гранати РГД-5 і РГТ з запалом.

Кримінальні провадження відкриті за незаконне поводження зі зброєю та участь у діяльності терористичних організацій.

Нагадаємо, у Луганській області затримали бойовика "ЛНР". Він приєднався до сепаратистських угруповань та воював проти України.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області затримали командира розвідгрупи бойовиків, що шпигував за українськими військовими.

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Новини України Служба безпеки Українибойовики
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