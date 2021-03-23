Під Харковом затримали бойовика "ЛНР": залякував населення і воював проти України

Оперативники з'ясували, що співпрацювати з російсько-терористичними військами житель Харківської області почав з власної ініціативи. Він у складі незаконного збройного формування "народного ополчення Донбасу" залякував мирне населення і воював проти українських військових.

Під час нападу на позиції українських військових бойовик був поранений і пройшов лікування в Росії, після чого хотів там залишитися й отримати російське громадянство. Однак замість громадянства він отримав тюремний термін за незаконні операції з наркотиками.

Після відбуття покарання в Росії бойовик повернувся додому в передмістя Харкова, де його й затримали. У будинку знайшли бойові гранати РГД-5 і РГТ з запалом.

Кримінальні провадження відкриті за незаконне поводження зі зброєю та участь у діяльності терористичних організацій.