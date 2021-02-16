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В Украине задержали командира разведгруппы боевиков: он шпионил за объектами ВСУ

Новина українською → Одесская область, Вторник 16 февраля 2021 11:26
В Украине задержали командира разведгруппы боевиков: он шпионил за объектами ВСУ Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений так называемой "ЛНР". Боевик занимался шпионажем относительно украинских военных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержанный является уроженцем Луганской области. Он в 2014 году участвовал в захвате управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его "охрану". Впоследствии вступил в состав так называемого "3-го Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ", где в качестве командира разведывательно-диверсионной группы участвовал в боевых действиях против украинских военных на Донбассе.

"Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач по украинским военным объектам", - сообщили в СБУ.

Боевику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в конце января контрразведка СБУ задержала разведчика из состава террористической организации "ЛНР".

Также сообщалось, что бывшего сотрудника СБУ подозревают в сотрудничестве с боевиками "ДНР".

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