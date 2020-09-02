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Под Харьковом вспыхнул масштабный пожар

Автор: РБК-Украина

В Харьковской области произошел масштабный пожар вблизи села Клугино-Башкировка. Огонь охватил территорию размером 10 гектаров.

Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в Харьковской области.

Под Харьковом горит камыш, трава и хвойная подстилка. К тушению пожара привлекли личный состав и технику Министерства обороны Украины, ГСЧС и лесхоза.

В ГСЧС сообщили, что со стороны Башкировки тушению пожара мешает сильный ветер - около 20 м/с.

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Фото: пожар под Харьковом (kh.dsns.gov.ua)

Фото: пожар под Харьковом (facebook.com/dmitriu.drobot)

Напомним, в зоне ООС спасатели работают над ликвидацией трех пожаров, которые возникли из-за засухи и жары.

Кроме того, вчера вблизи Станицы Луганской произошел пожар возле линии разграничения, в результате один человек пострадал.

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