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Під Харковом спалахнула масштабна пожежа

Автор: РБК-Україна

У Харківській області сталася масштабна пожежа поблизу села Клугино-Башкирівка. Вогонь охопив територію розміром 10 гектарів.

Про це РБК-Україна повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Під Харковом горить очерет, трава і хвойна підстилка. До гасіння пожежі залучили особовий склад і техніку Міністерства оборони України, ДСНС і лісгоспу.

У ДСНС повідомили, що з боку Башкирівки гасіння пожежі заважає сильний вітер - близько 20 м/с.

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Фото: пожежа під Харковом (kh.dsns.gov.ua)

Фото: пожежа під Харковом (facebook.com/dmitriu.drobot)

Нагадаємо, в зоні ООС рятувальники працюють над ліквідацією трьох пожеж, які виникли через посуху і спеку.

Крім того, вчора поблизу Станиці Луганській стався пожежа біля лінії розмежування, в результаті одна людина постраждала.

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Новини України Харківпожежа