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Под Харьковом возобновили полеты Ан-26 после авиакатастрофы в сентябре

Автор: РБК-Украина

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба возобновил тренировочные полеты на самолетах Ан-26. Сейчас проходят командирские тренировки.

Об этом сообщает пресс-служба университета на своей странице в Facebook.

"После длительной остановки полетов, самолет Ан-26Ш снова в небе! Основной задачей командирских тренировочных полетов, что сейчас продолжаются, является подготовка летного состава к выполнению полетов с одним выключенным и задреселированным двигателем", - говорится в сообщении.

Заместитель командира воинской части по летной подготовке Роман Куценко рассказал, что тренировки осуществляются для поддержания на высоком уровне и совершенствования навыков руководящего состава в организации, проведении и обеспечении полетов.

Он добавил, что, кроме Ан-26, сегодня также полеты осуществляются на самолетах Л-39 и вертолетах Ми-2.

По его словам, на Ан-26 в ходе тренировок отрабатывается сценарий отказа двигателя.

Напомним, 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. Жертвами катастрофы стали офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Выжил только один курсант.

В конце октября в правительстве назвали основные причины катастрофы АН-26 в Чугуеве. Авария, по выводам правительственной комиссии, произошла не только из-за технической неисправности, но и из-за человеческой ошибки.

Сегодня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командующему Воздушных сил Сергею Дроздову. Он стал фигурантом дела АН-26.

Кроме того, в начале декабря генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что следствие по делу АН-26 находится на завершающем этапе.

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