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Під Харковом відновили польоти Ан-26 після авіакатастрофи у вересні

Новость на русском → Харківська область, П'ятниця 19 лютого 2021 12:18
Під Харковом відновили польоти Ан-26 після авіакатастрофи у вересні Фото: Ан-26 знову підняли у небо (скріншот)
Автор: РБК-Україна

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відновив тренувальні польоти на літаках Ан-26. Наразі відбуваються командирські тренування.

Про це повідомляє прес-служба університету на своїй сторінці у Facebook.

"Після тривалої зупинки польотів, літак Ан-26Ш знову в небі! Основним завданням командирських тренувальних польотів, що наразі тривають, є підготовка льотного складу до виконання польотів з одним вимкненим та задросельованим двигуном", - йдеться в повідомленні.

Заступник командира військової частини з льотної підготовки Роман Куценко розповів, що тренування здійснюються для підтримання на високому рівні та удосконалення навичок керівного складу в організації, проведенні та забезпеченні польотів.

Він додав, що, окрім Ан-26, сьогодні також польоти здійснюються на літаках Л-39 та вертольотах Мі-2.

За його словами, на Ан-26 в ході тренувань відпрацьовується сценарій відмови двигуна.

Нагадаємо, 25 вересня в Чугуєві розбився військовий літак АН-26. Жертвами катастрофи стали офіцери та курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. Вижив тільки один курсант.

В кінці жовтня в уряді назвали основні причини катастрофи АН-26 в Чугуєві. Аварія, за висновками урядової комісії, відбулася не тільки через технічну несправність, але і через людської помилки.

Сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командувачу Повітряних сил Сергія Дроздову. Він став фігурантом справи АН-26.

Крім того, на початку грудня генпрокурор Венедіктова Ірина казала, що слідство по справі АН-26 знаходиться на завершальному етапі.

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