Під Харковом відновили польоти Ан-26 після авіакатастрофи у вересні

Про це повідомляє прес-служба університету на своїй сторінці у Facebook .

"Після тривалої зупинки польотів, літак Ан-26Ш знову в небі! Основним завданням командирських тренувальних польотів, що наразі тривають, є підготовка льотного складу до виконання польотів з одним вимкненим та задросельованим двигуном", - йдеться в повідомленні.

Заступник командира військової частини з льотної підготовки Роман Куценко розповів, що тренування здійснюються для підтримання на високому рівні та удосконалення навичок керівного складу в організації, проведенні та забезпеченні польотів.

Він додав, що, окрім Ан-26, сьогодні також польоти здійснюються на літаках Л-39 та вертольотах Мі-2.

За його словами, на Ан-26 в ході тренувань відпрацьовується сценарій відмови двигуна.